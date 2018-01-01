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ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika Haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika Haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:37
ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika Haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi. ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz netleşmediği söylendi. Monmouth Savcılığı, "Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması sürüyor.Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşünülüyor." açıklaması yapıldı. ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 12:38
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Abd SilahlıAbd Silahlı Saldırı
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