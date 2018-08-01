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ABD'ye Rest Çekildi!...

ABD'nin Rahip Brunson'u bahane ederek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararını açıklamasının ardından Dış İşleri Bakanlığımız'dan ABD'nin kararına rest açıklaması geldi.

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ABD'ye Rest Çekildi!...

ABD'nin Rahip Brunson'u bahane ederek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararını açıklamasının ardından Dış İşleri Bakanlığımız'dan ABD'nin kararına rest açıklaması geldi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:36
ABD'ye Rest Çekildi!...

ABD'nin Rahip Brunson'u bahane ederek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararını açıklamasının ardından Dış İşleri Bakanlığımız'dan ABD'nin kararına rest açıklaması geldi.

Beyaz Saray'ın rus modelini örnek hazırladığı yaptırım listesini değerlendiren yetkililerimiz, ' ABD'nin bu sorunu uyum içerisinde çözeceğine inancımız tamdır ancak alınan yaptırım kararı nazarımızda sadece bir karardan ibarettir. ABD, yaptırım kararını uygularsa talimat verdiğimiz bürokratlarımızın hazırlamakta olduğu yaptırım listemizi uygulamaya koyarız' açıklamalarını yaptı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre; bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye, elbette tedbirlerini alacak, Amerika Birleşik Devletleri tarafı bir adım atarsa bu adımlara cevap verecektir" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor. İki ülkenin de geçmişten gelen güçlü bağları ve stratejik işbirliği var. Görüşmelerde iki taraf da bu ilişkileri koruyacak iradeyi ortaya koydu.

Kurulan diyalog mekanizmasının işletileceğini, ABD tarafında aklı selimin ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz. Aksi takdirde iki ülke ilişkileri onarılmayacak şekilde zarar görecektir"

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeYaptırım
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