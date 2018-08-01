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ABD Türkiye'ye Yaptırım listesi belirledi!..

ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Aldığı yaptırım kararında yaptırımın hedefi olarak Türk İç İşleri ve Adalet Bakanı olarak vurgulandı. Ayrıca ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için bir liste belirledi.

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ABD Türkiye'ye Yaptırım listesi belirledi!..

ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Aldığı yaptırım kararında yaptırımın hedefi olarak Türk İç İşleri ve Adalet Bakanı olarak vurgulandı. Ayrıca ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için bir liste belirledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:50
ABD Türkiye'ye Yaptırım listesi belirledi!..

ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Aldığı yaptırım kararında yaptırımın hedefi olarak Türk İç İşleri ve Adalet Bakanı olarak vurgulandı. Ayrıca ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için bir liste belirledi.

Bloomberg'in internet sitesinde aktardığı bilgilere göre ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan yaptırım açıklamasında "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" vurgusu yapıldı.

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Yapılan ekonomik yaptırım açıklamasında şu ifadeler kullanıldı "Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet bakanlarıdır. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson'un tutukluluğunda rol oynaması" açıklaması yapıldı.

Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye hazırladığı ekonomik yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış ve uygulamada olan yaptırım listesinin model alınarak hazırlandığı kaydedildi.

ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.08.2018 22:06
Anahtar Kelimeler:
Yaptırım ListesiTürkiyeABD
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Fffff 1 saat önce

Liste nerede amk çocukları attığınız başlığın amına koyayım orospunun çocukları yapacağınız haberi sikeyim sizin

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Mücahit 1 saat önce

Yapmasa analarını sikim

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emre yilmaz 1 saat önce

yapmazlarsa analarını sikeyim amk cocukları

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Fatih(Memur Olacam Ben) 18 dakika önce

Admin bey veya hanım,Türk Bayrağımızı Parçalı veya parçalanmış şekilde göstermeyiniz belki kasıtlı olarak yapmamışsınızdır ama dediğim şeyi lütfen düzeltin,abd'nin bayrağını parçalı gösterebilirsiniz.

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