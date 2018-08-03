ABD Krizi Sonrası Kritik Görüşme!..

ABD'nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanı için yaptırım uygulama kararı sonra gözler iki ülkenin Dış İşleri Bakanlarının yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Buluşma kriz öncesi belliydi ancak yaptırım krizi sonrası ayrı bir önem kazanan Çavuloğlu ve Pompoe görüşmesi bu sabah 07:30'da başladı.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki kritik görüşme Türkiye Saati ile bu sabah 07.30'da Singapur'da başladı. Ajanslara yansıyan haberlere göre, ABD ile yaptırım krizinde ilk yüz yüze görüşme Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo arasında yapılıyor.

Singapur'da yapılan 51. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompoe'nin yapacağı görüşmenin ana başlıkları şöyle;

Suriye'deki gelişmeler,

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı,

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson

Üç önemli konunun görüşeleceği toplantı yaptırım krizini bitirebilir veya krizin daha da tırmanmasına neden olabilir yorumları yapılıyor.