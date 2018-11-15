ABD Fethullah Gülen'i iade mi ediyor?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, FBI, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na FETÖ elebaşı Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmalarını istedi. Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iade edilememesi durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.

NBC Newst'te (NBC) yer alan haberin detaylarına göre, Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığı aktarıldı.

GREENCARD SAHİBİ

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Green Card sahibi olduğunu belirtti.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.

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