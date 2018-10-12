abd den son dakika fetö açıklaması

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

TRTHaber'in aktardığı habere göre Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten Senatör, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor." ifadelerini kullandı.

Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.

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