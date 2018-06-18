ABD'den Münbiç Açıklaması

ABD'den Münbiç konusunda ilk açıklama geldi.

Türk askerinin ABD ile uzlaşma çerçevesinde Münbiç'in dış mahallelerine girmesiyle ilgili ABD'den açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçlerinin koordineli fakat ayrı şekilde devriye gezdiği bildirildi.

Pentagon açıklamasında, "Türk ve Amerikan birlikleri, Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başlamıştır. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, "Ortak devriye faaliyetleri, Münbiç'in uzun vadeli istikrar ve güvenliği ile ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye olan bağlılığının önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu. TSK'da bugün Twitter hesabından Münbiç açıklaması yapmıştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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