ABD'den Açıklama : Suriye Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, "Trump, saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor. Rusya kimyasal saldırıdan kısmen sorumlu. Son karar henüz verilmedi, seçenekler masada" ifadelerine yer verilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Esed rejiminin silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum olmadığını söyledi.

Sözcü Nauert, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var.Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor.Duma'da bulunan kontaklarımızdan aldığımız bilgiler güvenilir ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından incelenecek. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız" denildi.