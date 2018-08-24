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ABD Büyükelçiliği Saldırısında Flaş Gelişme!..

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, saldırısında şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor

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ABD Büyükelçiliği Saldırısında Flaş Gelişme!..

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, saldırısında şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor

24 Ağustos 2018 Cuma 19:01
ABD Büyükelçiliği Saldırısında Flaş Gelişme!..

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, saldırısında şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama gelmişti.

Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." ifadesini kullanmıştı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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abd büyükelçiliği saldırısında flaş gelişme
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