ABD Büyükelçiliği Saldırısında Flaş Gelişme!..

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, saldırısında şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.
Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama gelmişti.
Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." ifadesini kullanmıştı.