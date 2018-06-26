ABD Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. ABD Başkanı, Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederken, görüşmede başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılık teyit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trum, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen ve AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlere ilişkin tebrikte bulundu. İkili arasındaki görüşmede başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık teyit edildi. Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

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