900 Bin Kişi Kamuya Alınıyor (Taşeron Kadro Başvuru ve Sınav Tarihleri)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 900 bin taşeron işçisi sürekli işçi statüsüyle devlet güvencesine alınıyor. Taşeron işçilerin başvuruları 2 Ocak 2018 itibariyle çalıştıkları kurumlar tarafından alınmaya başlandı.

Başvurular 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek. Daha sonra 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek ve hak sahipleri kurumlar tarafından ilan edilecek. 21 ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden itirazlar kabul edilecek ve incelemeler 2 Mart 2018 tarihine kadar tekrar sürecek.

3 ile 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavları gerçekleştirilecek. Burada taşeron işçilerin en çok kafasını karıştıran süreç olarak bilinen sınav süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu gönülleri ferahlatan açıklamalarda bulundu. Bakan Sarıeroğlu, işçilerin kendi işleriyle ilgili kurumlar tarafından sınava tabi tutulacağını bu sınavların oldukça basit olacağını, herhangi bir kursa gitmelerine ya da ders kitabı alarak çalışmalarına gerek kalmayacağını söyledi.

Her türlü ihtimale karşın sınav sonuçlarından sonra sınav kuruluna itiraz hakkı da olacak , bu itirazlar 23 ile 26 Mart 2018 tarihleri arasında kabul edilecek. Kurumların taşeron işçilerden aldıkları kadro talepleri, sınav süreci ve diğer her türlü süreç Bakanlık tarafından anlık olarak elektronik ortamdan takip edilebilecek. 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya geçiş işlemleri tamamlanmış olacak.

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