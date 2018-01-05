Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

900 Bin Kişi Kamuya Alınıyor (Taşeron Kadro Başvuru ve Sınav Tarihleri)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 900 bin taşeron işçisi sürekli işçi statüsüyle devlet güvencesine alınıyor.  Taşeron işçilerin başvuruları 2 Ocak 2018 itibariyle çalıştıkları kurumlar tarafından alınmaya başlandı.

banner396

900 Bin Kişi Kamuya Alınıyor (Taşeron Kadro Başvuru ve Sınav Tarihleri)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 900 bin taşeron işçisi sürekli işçi statüsüyle devlet güvencesine alınıyor.  Taşeron işçilerin başvuruları 2 Ocak 2018 itibariyle çalıştıkları kurumlar tarafından alınmaya başlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 15:42
900 Bin Kişi Kamuya Alınıyor (Taşeron Kadro Başvuru ve Sınav Tarihleri)

900 Bin Kişi Kamuya Alınıyor (Taşeron Kadro Başvuru ve Sınav Tarihleri)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 900 bin taşeron işçisi sürekli işçi statüsüyle devlet güvencesine alınıyor.  Taşeron işçilerin başvuruları 2 Ocak 2018 itibariyle çalıştıkları kurumlar tarafından alınmaya başlandı.

Başvurular 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek. Daha sonra 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek ve hak sahipleri kurumlar tarafından ilan edilecek. 21 ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden itirazlar kabul edilecek ve incelemeler 2 Mart 2018 tarihine kadar tekrar sürecek.

3 ile 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavları gerçekleştirilecek. Burada taşeron işçilerin en çok kafasını karıştıran süreç olarak bilinen sınav süreciyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu gönülleri ferahlatan açıklamalarda bulundu. Bakan Sarıeroğlu, işçilerin kendi işleriyle ilgili kurumlar tarafından sınava tabi tutulacağını bu sınavların oldukça basit olacağını, herhangi bir kursa gitmelerine ya da ders kitabı alarak çalışmalarına gerek kalmayacağını söyledi.

Her türlü ihtimale karşın sınav sonuçlarından sonra sınav kuruluna itiraz hakkı da olacak , bu itirazlar 23 ile 26 Mart 2018 tarihleri arasında kabul edilecek. Kurumların taşeron işçilerden aldıkları kadro talepleri, sınav süreci ve diğer her türlü süreç Bakanlık tarafından anlık olarak elektronik ortamdan takip edilebilecek. 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle kadroya geçiş işlemleri tamamlanmış olacak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 15:46
Anahtar Kelimeler:
TaşeronTaşeron KadroTaşeron Kadro Sınav Tarihleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KARTAL 4 saat önce

LİSANS mezunları da KPSS' ye çalışıp 85-90'la atanmaya çalışıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hüseyin 4 saat önce

okullarda çalışanlarada verilsin kadro onlarda kamuda çalışıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!
Yılbaşı Gecesi Dehşet Saçmıştı! Seri Tecavüzcü Çıktı!
İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta
İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta
ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'
ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim