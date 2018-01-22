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9 Farklı Unvanda 16 Bin Personel Alınacak (İşte Kadro Dağılımı)

2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 2018 memur ve sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde.

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9 Farklı Unvanda 16 Bin Personel Alınacak (İşte Kadro Dağılımı)

2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 2018 memur ve sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:24
9 Farklı Unvanda 16 Bin Personel Alınacak (İşte Kadro Dağılımı)

9 Farklı Unvanda 16 Bin Personel Alınacak (İşte Kadro Dağılımı)

2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 2018 memur ve sözleşmeli personel alımı hakkında tüm detaylar kpss cafe adresinde.

 Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla 2018'de istihdam edilecek sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.

Buna göre acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerine diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip olmak üzere 16 bin personel alınacak. Kontenjan bilgisiyse bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip şeklinde oldu.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 10:29
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