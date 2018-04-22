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83 Yaşındaki Kadının Katili Herkesi Şok Etti! Bakın İfadesinde Ne Söyledi...

Adana'da evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Elif Tul'u torunu 27 yaşındaki İsmail Canik'in boğarak katlettiği daha sonra cesedi bulunduğunda gözyaşı dökerek taziyelere katılarak taziyeleri kabul ettiği ortaya çıktı.  

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83 Yaşındaki Kadının Katili Herkesi Şok Etti! Bakın İfadesinde Ne Söyledi...

Adana'da evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Elif Tul'u torunu 27 yaşındaki İsmail Canik'in boğarak katlettiği daha sonra cesedi bulunduğunda gözyaşı dökerek taziyelere katılarak taziyeleri kabul ettiği ortaya çıktı.  

22 Nisan 2018 Pazar 10:59
83 Yaşındaki Kadının Katili Herkesi Şok Etti! Bakın İfadesinde Ne Söyledi...

Adana'da evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Elif Tul'u torunu 27 yaşındaki İsmail Canik'in boğarak katlettiği daha sonra cesedi bulunduğunda gözyaşı dökerek taziyelere katılarak taziyeleri kabul ettiği ortaya çıktı.

Olay 17 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan 83 yaşındaki Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapı açılmayınca durum polise bildirildi. Polis ekipleri Tul'un evine itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdi. Burada talihsiz kadının cesediyle karşılaşıldı. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik'in Anneannem ölmüş diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde kadının öldürüldüğü, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katilin yaşlı kadının çevresindeki bir kişi olduğu belirlendi. Yaşlı kadının yakıınları tek tek sorgulanmaya başlandı. İşsiz olan torun Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergilemeye başladı. Çarpraz sorgudaysa cinayeti itiraf etti. Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için, babaannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra, sürekli evin önünden geçtim" ifadelerini kullandı. İsmail Canik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
83 Yaşındaki Kadının Katili
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