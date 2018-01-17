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81 İl Emniyet Müdürü Başkente Çağrıldı! Neler Oluyor?

İnternethaber'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilin emniyet Müdürü Ankara' ya çağrıldı. Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara Başbakan Binali Yıldırım da bizzat katılacak.

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81 İl Emniyet Müdürü Başkente Çağrıldı! Neler Oluyor?

İnternethaber'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilin emniyet Müdürü Ankara' ya çağrıldı. Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara Başbakan Binali Yıldırım da bizzat katılacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:07
81 İl Emniyet Müdürü Başkente Çağrıldı! Neler Oluyor?

81 İl Emniyet Müdürü Başkente Çağrıldı! Neler Oluyor?

İnternethaber'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilin emniyet Müdürü Ankara' ya çağrıldı. Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara Başbakan Binali Yıldırım da bizzat katılacak. Kaçakcılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Daire Başkanşığında emniyet müdürleriyle 2 gün sorna toplantılar yapılacak.

Bu toplantılarda 2017 yılının değerlendirmesinin yanı sıra 2018 yılına ilişkin planlamaların da masaya yatırılması bekleniyor. İl Emniyet Müdürlerinden görev alanlarındaki gelişmelere yönelik tavsiye ve ihtiyaç tespitleri alınacak. Terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yeni tedbirler konusnun ele alınacağı toplantıların yarın başlayacağı toplantının açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı belirtildi.

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