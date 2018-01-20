8 Yaşındaki Kız Öğrencisini Sınıfın Ortasında Soyup Dövmüştü: Flaş Karar

Antalya'da skandal bir olay yaşanmıştı. Bir öğretmen, 8 yaşındaki kız öğrencisini pis olmakla suçladı ve kazağını ile eşofmanını çıkartıp sınıfta dolaştırdı, kafasını tahtaya vurdu. Bu skandal iddia üzerine sınıf öğretmeni D.L. hakkında soruşturma izni istenmişti. İzni vermeyen Muratpaşa Kaymakamlığı’nın kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından bozuldu ve öğretmenin yargılanmasına karar verildi.

İfadeler Dosyada

Konya Bölge İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, sınıf öğretmeni D.L. hakkında görevi kötüye kullanma suçlaması ile bir soruşturma başlattı ve öğretmen hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan bu iddianamede, 8 yaşındaki kız öğrenci F.N.Ş.’nin babası A.Ş. ve olaya tanık olduğunu söyleyen öğrencilerin velilerine ait ifadeler yer aldı.

İddianame Hazır

İddianamenin sonuç bölümünde ise yaşanan skandal olay ile ilgili şu ifadelere yer verildi

“Şüpheli her ne kadar üzerine atılan suçlamayı kabul etmese de suç duyurusu evrakı, ekleri, müşteki beyanı ve tanık anlatımı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin öğrencisi olan mağdurun sınıf içerisinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmak suretiyle “Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis” diyerek üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu anlaşılmıştır.”

Karar Bozuldu

Hazırlanan iddianame ile sınıf öğretmeni D.L. hakkında 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla dava açıldığını kaydeden Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Kaymakamlık suçun görev esnasında işlenmediğini savunarak soruşturma izni vermemişti. İtirazımız üzerine Bölge İdare Mahkemesi kararı bozdu”

Sınıf öğretmeni D.L. hakkında eziyet suçlamasında da bulunulduğunu kaydeden Serap Ertuğrul sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz görev itirazında bulunarak yargılama kapsamının genişletilmesini isteyeceğiz. Çünkü iddialar arasında şiddet de var. Sadece görevi kötüye kullanma suçlaması yeterli değil.”

Yaşanan Olay

Korkunç olay bir öğrenci velisinin şikâyeti ile ortaya çıkmıştı. Hürriyet’in “İç çamaşırıyla sınıfta dolaştırdı” haberi sonrası hakkında 2 ayrı idari soruşturma açılan sınıf öğretmeni D.L.’nin görev yeri değiştirilmiş, Antalya Barosu ise söz konusu öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olay, TBMM gündemine de taşınmıştı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara