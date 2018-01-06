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8 Metreden Düşen İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Korkunç olay, Elazığ'ın merkeze bağlı Muratçık köyünde bulunan bir madencilik şirketinde meydana geldi.

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8 Metreden Düşen İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Korkunç olay, Elazığ'ın merkeze bağlı Muratçık köyünde bulunan bir madencilik şirketinde meydana geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:35
8 Metreden Düşen İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

8 Metreden Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Korkunç olay, Elazığ'ın merkeze bağlı Muratçık köyünde bulunan bir madencilik şirketinde meydana geldi.  Elde edilen bilgilere göre, 58 yaşında olduğu öğrenilen Kadir Z, 8 metrelik elek makinesindeki arızayı gidermek için makineye tırmandı, arızayı gidermek için çalışan işçi burada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Kadir Z, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan işçi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili savcılığın soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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