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8 havacı asker gözaltında

Eskişehir'de, (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker hakkında gözaltına alındı.

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8 havacı asker gözaltında

Eskişehir'de, (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker hakkında gözaltına alındı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:47
8 havacı asker gözaltında

Eskişehir'de, (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker hakkında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması'na ilişkin soruşturmada 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda görevli 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önce görevden ihraç edilen toplam 8 rütbeli askeri gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

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havacı asker gözaltında
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