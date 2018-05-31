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8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayan Cani Adam Yakalandı!

Kars Sarıkamış'ta önceki gün 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak katleden cinayet zanlısı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

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8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayan Cani Adam Yakalandı!

Kars Sarıkamış'ta önceki gün 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak katleden cinayet zanlısı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
8 Aylık Hamile Eşini Bıçaklayan Cani Adam Yakalandı!

Kars Sarıkamış'ta önceki gün 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak katleden cinayet zanlısı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Sezen Alkan'ı vahşice katlettikten sonra kaçan 30 yaşındaki Barış Alkan, Sarıkamış polisinin yoğun çalışması neticesinde saklandığı kızılçam ormanında yakalandı. Katil,  Ağaç kavuğundan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Geçtiğimiz gün henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile Sezen Alkan hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamış, bebek sezaryanla alınarak, gerekli tıbbi müdaheleler neticesinde hayata döndürülmüştü.

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