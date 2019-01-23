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7'nci kattan düşen üniversite öğrencisi kurtarılmadı!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde yedinci katından düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 1 kişiyi ifadesini almak için karakola götürdü.

7'nci kattan düşen üniversite öğrencisi kurtarılmadı!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde yedinci katından düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 1 kişiyi ifadesini almak için karakola götürdü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:12
7'nci kattan düşen üniversite öğrencisi kurtarılmadı!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde yedinci katından düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 1 kişiyi ifadesini almak için karakola götürdü.
 

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı üzerindeki Irmak Kent sitesinde yaşayan arkadaşı Burçin A'nın yanına ziyarete geldi. 

7'nci kattaki evin balkonuna çıkan Işık, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Işık'ın düştüğünü gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büroya bağlı ekipler Burçin A'yı, ifadesini almak için karakola götürdü.

Son Güncelleme: 23.01.2019 19:08
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