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76 İlde Büyük operasyon: 1112 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 76 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında 1112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

76 İlde Büyük operasyon: 1112 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 76 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında 1112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Şubat 2019 Salı 08:23
76 İlde Büyük operasyon: 1112 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bin 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'nün devam ettiğine ve hükümetin zayıflaması için pusuda beklediğine dikkati çeken Soylu şunları söylemişti:

"FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Bu memlekete sahip çıkacak evlatları var. Bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler. Bazıları acıyorlar. Ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek hele bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın."

Ayrıntılar birazdan...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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ilde büyük operasyon 1112 kişi gözaltı kararı
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