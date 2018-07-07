700 Nolu Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Tam Metni

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK da yayımlandı.
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Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili ikinci uyum KHK'sı az önce Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK da yayımlandı.
Yayımlanan KHK'nın metnine gitmek için TIKLAYIN
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA