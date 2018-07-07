Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

700 Nolu Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Tam Metni

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili ikinci uyum KHK'sı az önce Resmi Gazete'de yayımlandı.

banner396

700 Nolu Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Tam Metni

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili ikinci uyum KHK'sı az önce Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:07
700 Nolu Yeni KHK Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Tam Metni

Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumuna ilişkin ikinci KHK da yayımlandı.

Yayımlanan KHK'nın metnine gitmek için TIKLAYIN

MEMUR ALIMLARINDAN, KPSS HABERLERİNDEN POLİS VE ASKER ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKhkResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni KHK En Kapsamlısı Olacak: Açıkta Bekleyenler Çözüme Kavuşturulacak
Yeni KHK En Kapsamlısı Olacak: Açıkta Bekleyenler Çözüme Kavuşturulacak
Başbakan Açıkladı: İhraç ve İade KHK'sı Neden Yayımlanmadı?
Başbakan Açıkladı: İhraç ve İade KHK'sı Neden Yayımlanmadı?
Çocuğuna DNA Testi Yapınca Büyük Şok Yaşadı: Bana İçecek Verdi , Sonra..
Çocuğuna DNA Testi Yapınca Büyük Şok Yaşadı: Bana İçecek Verdi , Sonra..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim