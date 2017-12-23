7 Erkek Öğrenciye Tecavüz Skandalında Korkunç Detay: WhatsApp Grubu Kurup..

Skandal haber geçtiğimiz gün İzmir'in Dikili İlçesinden geldi. Dikili'de bulunan bir erkek öğrenci yurdunda görevli kişinin 7 erkek öğrenciye tecavüz ettiği ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuğun annesine başındna geçenleri anlatması üzerine ortaya çıkan olay sornası soruşturma başlatan polis ekipleri, toplamda 20 öğrenci ile görüştü. Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, 3 çocuk Ömer Faruk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Zanlının cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede ise çocuklara ait bazı fotoğraflar ele geçirildi.

WhatsApp Grubu Kurmuş..

Yurtta görevli olan Ömer Faruk E.'nin çocuklar üzerinde ciddi bir baskı kurduğu, 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

İki Defa..

Başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün hakkında tutuklama kararı verilen yurt görevlisi Ömer Faruk E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tacizci yurt görevlisi Ömer Faruk E.'nin, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hastane Raporları

Yaşanan skandalın ardından 3 çocuk hastaneye götürülerek tedavi edildi. Yapılan ilk tespitte, 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı doktor raporu ile kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen 9 çocuk Çocuk izleme Merkezi'ne gönderildi. İddiaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici olarak mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda yerleştirildi. Yurdun 2011 yılında açıldığı, toplamda 70 öğrenci kapasiteli olduğu ve ruhsatının da bulunduğu ortaya çıktı.

Baro Başkanından Açıklama

Yaşakak skandal olaya müdahil olan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, baro avukatının sorgusuna katıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde mağdur çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadelerinin alınması sırasında izmir Barosu Çocuk Haktan Merkezi'nde konuyla ilgili özel eğitim almış meslektaşlarımız ailelere ve çocuklara hukuki destek sağlamak üzere yanlarında olacak. Yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara