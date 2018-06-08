7 Bin Bekçi Alımı Bugün Duyurulmuştu! Kısa Sürede Yoğun İlgi (İşte Şehir Kontenjan Dağılımı)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden aylardır beklenen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin duyuru bugün yayımlandı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda alımlar için başvuru işlemlerinin 8 ile 22 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilirken, başvuru için adayların e-Devlet şifresine sahip olması gerektiği, e-Devlet şifrelerinin PTT Şubelerinden temin edilebileceği bildirildi.
En az lise ve dengi okullardan mezun, 31 yaşından gün almamış 18 yaşını doldurmuş , askerliğini yapmış adayların ayrıca başvuru için gerekli diğer şartları da dikkatle incelemesi gerekiyor. 7 Bin kişilik alım için rekor sayıda başvuru bekleniyor. Bekçi alımına dair yorumlarınızı sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.
73 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
|ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|S.NO
|İL ADI
|PLANLAMA SAYISI
|1
|Adıyaman
|85
|38
|Kütahya
|80
|2
|Afyonkarahisar
|110
|39
|Malatya
|110
|3
|Ağrı
|90
|40
|Manisa
|170
|4
|Amasya
|75
|41
|Kahramanmaraş
|170
|5
|Ankara
|150
|42
|Muğla
|200
|6
|Antalya
|100
|43
|Muş
|60
|7
|Artvin
|50
|44
|Nevşehir
|65
|8
|Aydın
|170
|45
|Niğde
|75
|9
|Balıkesir
|170
|46
|Ordu
|50
|10
|Bilecik
|65
|47
|Rize
|100
|11
|Bingöl
|60
|48
|Samsun
|50
|12
|Bitlis
|65
|49
|Siirt
|65
|13
|Bolu
|65
|50
|Sinop
|50
|14
|Burdur
|65
|51
|Sivas
|110
|15
|Bursa
|100
|52
|Tekirdağ
|200
|16
|Çanakkale
|90
|53
|Tokat
|90
|17
|Çankırı
|50
|54
|Trabzon
|150
|18
|Çorum
|90
|55
|Tunceli
|50
|19
|Denizli
|170
|56
|Şanlıurfa
|150
|20
|Edirne
|90
|57
|Uşak
|75
|21
|Elazığ
|100
|58
|Van
|200
|22
|Erzincan
|65
|59
|Yozgat
|75
|23
|Erzurum
|75
|60
|Zonguldak
|80
|24
|Eskişehir
|170
|61
|Aksaray
|75
|25
|Gaziantep
|100
|62
|Bayburt
|50
|26
|Giresun
|75
|63
|Karaman
|60
|27
|Gümüşhane
|50
|64
|Kırıkkale
|75
|28
|Isparta
|85
|65
|Batman
|100
|29
|İstanbul
|200
|66
|Bartın
|50
|30
|İzmir
|100
|67
|Ardahan
|50
|31
|Kars
|60
|68
|Iğdır
|50
|32
|Kastamonu
|70
|69
|Yalova
|65
|33
|Kayseri
|180
|70
|Karabük
|60
|34
|Kırklareli
|75
|71
|Kilis
|50
|35
|Kırşehir
|65
|72
|Osmaniye
|90
|36
|Kocaeli
|100
|73
|Düzce
|70
|37
|Konya
|250
|TOPLAM
|7000
Lütfen askerlik şartı kaldirilsin
Diyarbakır, Adana, Şırnak, Hakkari liste de yok. MaşAllah sorunsuz iller (!) öyle ki alım yapmaya gerek bile duyulmamış. Hadi tmm para vercen neysee, yaş içinde peki, e boy kilo da tamam diyelim. eee bu ikametgah ne alaka nedir yaniiii nee. Öyle bi dönem gelir alımlar çok olur ama bizim İl'e uğramaz, uğradığı vakitte yaşımız dolmuş olur. Valla yeter yaa. Bu kadar çırpınacağımıza Özel sektörde çalışsaydık emekliliğe şurda ne kalmıştı.
Sakarya neden yok , kontenjana alinmayan iller neden alinmadi , yada bundan sonra alim yapilacakmi , bilgi ?????
İçimiz kan ağlıyor 1985 doğumlular kime ne yaptı bizim günahımız nedir ya Allah aşkına ya
Yaş şartı 35 olmalı zaten mülakatta eleme yapıyorsunuz herşeye şart koymayın insanların önünü acın