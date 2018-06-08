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7 Bin Bekçi Alımı Bugün Duyurulmuştu! Kısa Sürede Yoğun İlgi (İşte Şehir Kontenjan Dağılımı)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden aylardır beklenen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin duyuru bugün yayımlandı.

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7 Bin Bekçi Alımı Bugün Duyurulmuştu! Kısa Sürede Yoğun İlgi (İşte Şehir Kontenjan Dağılımı)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden aylardır beklenen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin duyuru bugün yayımlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 13:33
7 Bin Bekçi Alımı Bugün Duyurulmuştu! Kısa Sürede Yoğun İlgi (İşte Şehir Kontenjan Dağılımı)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden aylardır beklenen Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin duyuru bugün yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda alımlar için başvuru işlemlerinin 8 ile 22 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilirken, başvuru için adayların e-Devlet şifresine sahip olması gerektiği, e-Devlet şifrelerinin PTT Şubelerinden temin edilebileceği bildirildi.

En az lise ve dengi okullardan mezun, 31 yaşından gün almamış 18 yaşını doldurmuş , askerliğini yapmış adayların ayrıca başvuru için gerekli diğer şartları da dikkatle incelemesi gerekiyor. 7 Bin kişilik alım için rekor sayıda başvuru bekleniyor. Bekçi alımına dair yorumlarınızı sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. 

73 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c)    En az 167 cm boyunda olmak, 
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 
e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate   alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. 
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,


UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI
1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80
2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110
3 Ağrı 90 40 Manisa 170
4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170
5 Ankara 150 42 Muğla 200
6 Antalya 100 43 Muş 60
7 Artvin 50 44 Nevşehir 65
8 Aydın 170 45 Niğde 75
9 Balıkesir 170 46 Ordu 50
10 Bilecik 65 47 Rize 100
11 Bingöl 60 48 Samsun 50
12 Bitlis 65 49 Siirt 65
13 Bolu 65 50 Sinop 50
14 Burdur 65 51 Sivas 110
15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200
16 Çanakkale 90 53 Tokat 90
17 Çankırı 50 54 Trabzon 150
18 Çorum 90 55 Tunceli 50
19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150
20 Edirne 90 57 Uşak 75
21 Elazığ 100 58 Van 200
22 Erzincan 65 59 Yozgat 75
23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80
24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75
25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50
26 Giresun 75 63 Karaman 60
27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75
28 Isparta 85 65 Batman 100
29 İstanbul 200 66 Bartın 50
30 İzmir 100 67 Ardahan 50
31 Kars 60 68 Iğdır 50
32 Kastamonu 70 69 Yalova 65
33 Kayseri 180 70 Karabük 60
34 Kırklareli 75 71 Kilis 50
35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90
36 Kocaeli 100 73 Düzce 70
37 Konya 250 TOPLAM 7000

BAŞVURU KILAVUZU

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 13:40
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Yorumlar
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Şah 5 saat önce

Lütfen askerlik şartı kaldirilsin

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Nesli 4 saat önce

Diyarbakır, Adana, Şırnak, Hakkari liste de yok. MaşAllah sorunsuz iller (!) öyle ki alım yapmaya gerek bile duyulmamış. Hadi tmm para vercen neysee, yaş içinde peki, e boy kilo da tamam diyelim. eee bu ikametgah ne alaka nedir yaniiii nee. Öyle bi dönem gelir alımlar çok olur ama bizim İl'e uğramaz, uğradığı vakitte yaşımız dolmuş olur. Valla yeter yaa. Bu kadar çırpınacağımıza Özel sektörde çalışsaydık emekliliğe şurda ne kalmıştı.

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Tatanga54 4 saat önce

Sakarya neden yok , kontenjana alinmayan iller neden alinmadi , yada bundan sonra alim yapilacakmi , bilgi ?????

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Murat Güzel 2 saat önce

İçimiz kan ağlıyor 1985 doğumlular kime ne yaptı bizim günahımız nedir ya Allah aşkına ya

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Ahmet 1 saat önce

Yaş şartı 35 olmalı zaten mülakatta eleme yapıyorsunuz herşeye şart koymayın insanların önünü acın

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