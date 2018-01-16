7 Aylık Hamile Kadına Sokak Ortasında Tekme Tokat Dayak "Senin dışarda ne işin var?"

Skandal haberin bugünkü adresi Karaman oldu. Alınan son bilgilere göre Karaman2da 30 yaşındaki :Mustafa A. isimli kişi, boşanma davası devam eden 7 aylık hamile eşi 27 yaşındaki Rabia A.'yı iddialara göre "Senin dışarda ne işin var?" diyerek tekme-tokat dövdü. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmesi üzerine dayaktan kurtarılan Rabia A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa A. gözaltına alındı.

Bugün sabah saat 09.00 sularında Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi’nde meydana gelen olayda, garsonluk yapmakta olan Mustafa A., ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren ev kadını hamile eşi Rabia A. ile sokakta karşı karşıya geldi. Mustafa A., iddiaya göre eşi Rabi A.’ya "Senin dışarda ne işin var?" dedi ve ikili tartışmaya başladı. Mustafa A. tartışma sırasında hamile eşine tekme-tokat saldırdı. Rabia A., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rabia A., vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rabia A. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken saldırgan Mustafa A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara