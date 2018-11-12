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7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamayla ilgili "Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi" ifadeleri ile patlamanın nedenini açıkladı.

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamayla ilgili "Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi" ifadeleri ile patlamanın nedenini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:06
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı(MSB) Hulusi Akar, Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamayla ilgili "Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi" ifadeleri ile patlamanın nedenini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngütepe Üs Bölgesi'nde yaşanan kahredici kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

AKAR PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 19:27
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