699 Sayılı Yeni ve OHAL'in Son KHK'sı Yayımlanıyor

Binali Yıldırım, bugün sabah saatlerinde yaptığı son dakika açıklamasında OHAL'in son KHK'sının 6 Temmuz günü yayımlanacağını söyledi.

AA Editör masasına konuk olan Binali Yıldırım, OHAL'in önümüzdeki Pazartesi günü kalkacağını, OHAL'in son KHK'sının da yarın açıklanacağını söyledi.

Binali Yıldırım, yarın Cuma günü son Kanun Hükmünde Kararnameyi yayınlayacağız dedi.

Yani Kabine'nin Pazartesi açıklanacağını belirtti.

OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak vurgulamasını yaptı. OHAL 18 Temmuz'da sona erecek

BAŞBAKAN'DAN FETÖ MAĞDURLARI VE BEDELLİ AÇIKLAMASI

FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak.

(Bedelli Askerlik) Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak.

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