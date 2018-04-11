Kuşadası'nda ikamet eden 67 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan ölüm sebebiyle avukatın cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Elde edilen bilgilere göre Kuşadası Türkmen Mahallesi Leylak Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yalnız yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki avukat Osman Kayacan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler kapıyı çilingir ile açarak eve girdiler. Polisler burada avukatın cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı avukatın ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine avukatın cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA