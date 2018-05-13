Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

62 Yaşındaki Öğretmeni Vahşice Öldürüp! Çaldıkları Parayla Diskoya Gittiler

İlkokuldan sınıf arkadaşı olan 2 kişi, boğarak katlettikleri öğretmenin cep telefonunu ve 600 lirasını gasp etti.  Antalya'da ilkokul arkadaşı iki şahıs, boğarak öldürdükleri öğretmenin cep telefonu ve 600 lirasını gasp etti.

banner396

62 Yaşındaki Öğretmeni Vahşice Öldürüp! Çaldıkları Parayla Diskoya Gittiler

İlkokuldan sınıf arkadaşı olan 2 kişi, boğarak katlettikleri öğretmenin cep telefonunu ve 600 lirasını gasp etti.  Antalya'da ilkokul arkadaşı iki şahıs, boğarak öldürdükleri öğretmenin cep telefonu ve 600 lirasını gasp etti.

13 Mayıs 2018 Pazar 13:18
62 Yaşındaki Öğretmeni Vahşice Öldürüp! Çaldıkları Parayla Diskoya Gittiler

Çaldıkları parayla eğlence mekanına giden şahıslar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay sabah 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park yakınındaki falezlerde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, İlkokul öğretmeni olan 62 yaşındaki Ahmet Karaman, akşam saatlerinde Yavuz Özcan parkında dolaşmaya başladı. Kahraman'ın yanına yaklaşan M.G. ve C.D.'nin öğretmenle sohbet etmeye başladığı daha sonra onu falezlerden aşağı doğru indirdiği öğrenildi. Daha sonra burada öğretmenin ağzını kapatarak öldüren şüpheliler, öldürdükleri öğretmenin üzerinde bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtılar.

Olay öncesinde ilkokul öğretmeni Kahraman'ı saat 23.00 sıralarında aradığı , Kahraman'ın da eşine, "Falezlerdeyim, biraz gezip geleceğim" dediği öğrenildi. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumu polise bildiren Kahraman, eşinin tarif ettiği yeri de bildirdi. Bölgeye giden ekipler talihsiz öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretmenin ölümüyle ilgili araştırma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda iki şüpheli şahsın bir cep telefonu kılıfını yere attığını gören polisler, şahısları tespit etti. Şüphelilerden M.G. kaldığı pansiyonda yakalanırken, diğer şüpheli bir eğlence mekanı girişinde yakalandı. Şahısların ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenilirken, öldürdükleri öğretmenden çaldıkları 600 TL'yi ikiye bölerek eğlence mekanında harcadıkları belirtildi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Metrosunda (Macunköy İstasyonu) Korkunç Olay
Ankara Metrosunda (Macunköy İstasyonu) Korkunç Olay
Mustafa Destici : Başka Yerlerden de Milletvekilliği Teklifi Geldi
Mustafa Destici : Başka Yerlerden de Milletvekilliği Teklifi Geldi
Bahçeli'den Son Dakika Cezaevi Affı Açıklaması 'Af Konusunda Kararlıyız, Af Çıkacağına İnanıyorum'
Bahçeli'den Son Dakika Cezaevi Affı Açıklaması 'Af Konusunda Kararlıyız, Af Çıkacağına İnanıyorum'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim