62 Yaşındaki Öğretmeni Vahşice Öldürüp! Çaldıkları Parayla Diskoya Gittiler

Çaldıkları parayla eğlence mekanına giden şahıslar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay sabah 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park yakınındaki falezlerde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, İlkokul öğretmeni olan 62 yaşındaki Ahmet Karaman, akşam saatlerinde Yavuz Özcan parkında dolaşmaya başladı. Kahraman'ın yanına yaklaşan M.G. ve C.D.'nin öğretmenle sohbet etmeye başladığı daha sonra onu falezlerden aşağı doğru indirdiği öğrenildi. Daha sonra burada öğretmenin ağzını kapatarak öldüren şüpheliler, öldürdükleri öğretmenin üzerinde bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtılar.

Olay öncesinde ilkokul öğretmeni Kahraman'ı saat 23.00 sıralarında aradığı , Kahraman'ın da eşine, "Falezlerdeyim, biraz gezip geleceğim" dediği öğrenildi. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumu polise bildiren Kahraman, eşinin tarif ettiği yeri de bildirdi. Bölgeye giden ekipler talihsiz öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretmenin ölümüyle ilgili araştırma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda iki şüpheli şahsın bir cep telefonu kılıfını yere attığını gören polisler, şahısları tespit etti. Şüphelilerden M.G. kaldığı pansiyonda yakalanırken, diğer şüpheli bir eğlence mekanı girişinde yakalandı. Şahısların ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenilirken, öldürdükleri öğretmenden çaldıkları 600 TL'yi ikiye bölerek eğlence mekanında harcadıkları belirtildi.

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