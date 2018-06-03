600 Kişilik İş İlanına 12 Bin Kişi Başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Hakkari Yüksekova ilçeisnde istihdam edilecek 600 kişilik personel alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Yüksekova Belediyesi'nde 400, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 80, Yüksekova Müftülüğü'nde 80 ve Esendere Belde Belediyesi'nde 40 kişi istihdam edilecek. Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi çerçevesinde çıkılan 600 kişilik personel alım ilanına 12 bin kişinin başvuru yaptığı bildirildi. Asgari ücretle 6 ay istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İŞKUR Hakkari İl Müdürlüğü'nün temsilcilerinin de hazır bulunduğu kura ile isimleri belirlenen adaylardan şartları yerine getirenler önümüzdeki günlerde iş başı yapacaklar. Şartları yerine getirmeyen adayların yerine yedek listeden isimler işe alınacak.

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