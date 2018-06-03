Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

600 Kişilik İş İlanına 12 Bin Kişi Başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Hakkari Yüksekova ilçeisnde istihdam edilecek 600 kişilik personel alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

banner396

600 Kişilik İş İlanına 12 Bin Kişi Başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Hakkari Yüksekova ilçeisnde istihdam edilecek 600 kişilik personel alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

03 Haziran 2018 Pazar 16:32
600 Kişilik İş İlanına 12 Bin Kişi Başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Hakkari Yüksekova ilçeisnde istihdam edilecek 600 kişilik personel alımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Yüksekova Belediyesi'nde 400, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 80, Yüksekova Müftülüğü'nde 80 ve Esendere Belde Belediyesi'nde 40 kişi istihdam edilecek. Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi çerçevesinde çıkılan 600 kişilik personel alım ilanına 12 bin kişinin başvuru yaptığı bildirildi. Asgari ücretle 6 ay istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İŞKUR Hakkari İl Müdürlüğü'nün temsilcilerinin de hazır bulunduğu kura ile isimleri belirlenen adaylardan şartları yerine getirenler önümüzdeki günlerde iş başı yapacaklar. Şartları yerine getirmeyen adayların yerine yedek listeden isimler işe alınacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
IstihdamIstihdam Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bunu Yapan Yandı! 150 Bin Kişi Mağdur Oldu
Bunu Yapan Yandı! 150 Bin Kişi Mağdur Oldu
Cumhurbaşkanı Adayı İnce : Sen Milletin Generalisin, Erdoğan'ın Değil
Cumhurbaşkanı Adayı İnce : Sen Milletin Generalisin, Erdoğan'ın Değil
Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim