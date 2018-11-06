6 Yıl Boyunca Kimse Fark Etmedi! Üniversitede Sahte Doçent Skandalı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) ‘sahte doçent’ skandalı yaşanıyor. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş 6 yıl önce doçent unvanı aldı. Fakat Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında sahtecilik yaptığı belirlendi. Etik Kurul’un hazırladığı rapor, Üniversitelerarası Kurul’a gönderildi. Kurul, Önkaş’a verilen doçentlik belgesinin iptal edilmesine karar verdi. Kurul kararının üniversiteye ulaşması sonrası rektörlük harekete geçti. Önkaş’a 6 yıl boyunca fazladan ödenen ücretin de iadesi gündeme geldi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe konu ile ilgili görüşünü istediği Önkaş’a ise ulaşamadı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 2001 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) görev yapan 45 yaşındaki Dr. Nilgün Açık Önkaş Ekim 2011’de doçentlik sınavına başvuru yaptı.. 29 Kasım 2012 tarihinde yapılan sözlü sınavda, Önkaş’a doçentlik belgesi verildi.

EVRAKTA SAHTECİLİK

Önkaş, bahsedilen tarihten sonra üniversitede doçent olarak ders vermeye başladı. Önkaş’ın aldığı ücret de, ‘Dr.’ unvanı aldığı ücrete kıyasla bir miktar daha arttı. Bu süreç 6 yıla yakın devam etti. Fakat Önkaş hakkında, doçentlik müracaatı sırasında sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusu yapıldı. Şikayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu değerlendirmeye alıp inceledi. Etik Kurulu, yaptığı incelemenin ardından, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini belirledi. Kurul, Önkaş’ın, etik ihlalde bulunduğu neticesine vardı.

DOÇENTLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kurul durumu, Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı’na bildirdi. Kurul’a bağlı Mevzuat Komisyonu da durumu incelemeye aldı. Komisyon, Önkaş’ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da geri alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası, ÜAK Yönetim Kurulu, Haziran ayında, Önkaş’a verilen doçentlik belgesini geri alınmasına karar verdi. Kurul’un bu kararı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderildi.

FAZLADAN ALDIĞI ÜCRETİ İADE EDEBİLİR

Rektörlük de, geçen Ağustos ayında, kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı gönderdi. Önkaş’a verilen doçent unvanının iptal edilmesi sonrası, 6 yıl boyunca ödenen fazla ücretin geri ödenmesi gündeme geldi.

Diğer taraftan, Önkaş hakkında, üniversitede görevli bazı kişiler hakkında, asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesi ile, iki ayrı ceza davası ve tazminat davalarının açıldığı da tespit edildi.

ÜNİVERSİTENİN KAYITLARINDA HALA DOÇENT

Haber sonrasında Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan akademik personel sayfasına baktığımızda Nilgün Açık Önkaş'ın hala Doçent Doktor ünvanı ile sitede yer aldığını gördük.

Kaynaklar; Hürriyet Gazetesi - Dinçer Gökçe

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