6 Yaşındaki Kızı Tecavüz Edip Vahşice Öldürmüştü-Caninin İfadesi Kan Dondurdu

Geçtiğimiz yıl Yalova'da meydana gelen olay kan dondurmuştu. 1 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda evinin çevresinde bulunan parkta oynarken kaçırılan ve ardından Kırlangıç Sitesi adlı metruk binada tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen 6 yaşındaki E.U'nun katil zanlısı Murat Şahin A. ilk kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçesi ile tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı Cezaevi'nden getirilmeyen ve mahkeme heyetinin karşısına SEGBİS sistemi ile katılan zanlı, mahkemede susma hakkını kullanmak istedi.

Kan Donduran İfade

Sanık Murat Şahin Akyüz’ün savcılıkta verdiği ifade ise kan dondurdu. Akyüz ifadesinde, “Çocuklar parkta oynuyordu. Aralarındaki en iri çocuk oydu. Onun yanına gidip kendisini gezmeye götüreceğimi söyledim. Elinden tutup çalılık bir yere götürdüm. Korkup ağlamaya başladı. Kendisini bayıltıp valize koydum. Sonra Kırlangıç Sitesi'ne gittim. Valizi açtığımda nabzını kontrol ettim. Halen yaşıyordu. Ben yıllardır bonzai kullanıyorum. O gün de kullandım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Uyuşturucu Benim Kanımda

Sanık, hakim kanında uyuşturucu madde bulunmadığını söylemesi üzerine, “Ben yıllardır uyuşturucu kullanıyorum. Uyuşturucu benim kanımda belli olmuyor” cevabını verdi.

Canavarca ve Eziyet Ederek..

Davacı baba Nurettin Umutlu ve anne Aysel Umutlu’nun avukatları Erdem Keleş ise, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğinin açık olduğunu dile getirdi. Şahsın suçunun deliler eşliğinde açık olduğunu belirten Keleş, “Biz sanığın tasarlayarak adam öldürmek, canavarca his ve eziyet çektirirerek öldürmek suçlarından müebbet hapse çarptırılmasını istiyoruz” dedi.

Dava Ertelendi

Mahkeme heyeti davayı 22 Mart 2018 tarihine erteledi ve sanık Murat Şahin Akyüz ‘ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Küçük Kızın Kanında..

Mahkeme reisi, sanığa, küçük kızın kanında psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçların kalıntılarına rastlandığını kıza her hangi bir ilaç verip vermediğini de sordu. Sanık, hiçbir şey hatırlamadığını dile getirerek, soruyu cevapsız bıraktı. Davacı tarafın avukatı ise, sanığın küçük kızı bavula koymasının başka bir açıklamasının olamayacağını dile getirerek, olayı tasarladığını bir kez daha tekrarladı.

İdam İstiyoruz

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan davacı avukatı Erdem Keleş, “Adli tıp raporunu bekliyoruz. Dosyada başka bir şey kalmadı. Biz bu celsede bitmesini bekliyorduk. Adli tıp raporunu beklemek zorundayız. Bizim bu aşamadan sonra arzumuz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılıp, herhangi bir takdiri indirimden dahi yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi tek başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de gerekli prosedürleri başlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın babası Nurettin Umutlu ise açıklamasında, “Biz idamını istiyoruz. Bu tip olayların yaşanmaması için devletimizin idamı getirmesini istiyoruz. İdam yoksa da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve hiçbir aftan yararlanmamasını talep ediyoruz” dedi.

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