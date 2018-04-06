6 Nisan Atama Kararları Resmi Gazete'de!

Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları'nın üst düzey kadrolarına gerçekleştirilen atamalarla ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanlığı

Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Adnan KEÇECİ

Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Salih Murat TAMER

Atanmaları uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Muharrem KİRAZ'ın atanması uygun görülmüştür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı Ahmet GÜLDAL'ın atanması uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Iğdır İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet İSHAK'ın

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat YILMAZ'ın

Başmüfettişliğe, Görkem KURŞUNLU KARAKUŞ'un

Atanmaları uygun görülmüştür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan UYGUN'un başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alınması uygun görülmüştür.

Yerine İsmail ÇAĞLAR'ın atanması uygun görülmüştür.