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54 Yaşındaki Taksiciye Öldüresiye Para Üstü Dayağı

Çorum'da para üstü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, taksi şoförü 54 yaşındaki Esat Çınar'ı dövüp, dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren şahıslar polis tarafından yakalandı.

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54 Yaşındaki Taksiciye Öldüresiye Para Üstü Dayağı

Çorum'da para üstü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, taksi şoförü 54 yaşındaki Esat Çınar'ı dövüp, dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren şahıslar polis tarafından yakalandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 18:40
54 Yaşındaki Taksiciye Öldüresiye Para Üstü Dayağı

54 Yaşındaki Taksiciyi Öldüresiye Dövdüler!

Çorum'da para üstü nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, taksi şoförü 54 yaşındaki Esat Çınar'ı dövüp, dişini kıran ve yüzünü tanınmayacak hale getiren şahıslar polis tarafından yakalandı.

Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Taksici Esat Çınar'ın aracına binerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bağlar Mevkine giden 27 ve 21 yaşındaki şüpheliler, iddialara göre para üstünü eksik verdiği gerekçesiyle şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çınar'ı döven saldırganlar taksicinin üzerindeki bir miktar parayı da alarak kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. İki şüpheli de daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Taksi Şoförü o anları şu şekilde anlattı: "Taksici olarak ekmek parası kazanıyoruz. Kimseyle bir husumetimiz yok. Olayda benim hiçbir kabahatim ya da tahrikim olmadı. Taksi ücreti olarak bana 100 TL verdiklerini iddia ettiler. Ben de 20 TL verdiklerini söyledim. Sonra da beni dövdüler. Aldığım darbelerle bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Dişlerim kırıldı, yüzüm tanınmayacak hale geldi." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 11.01.2018 18:42
Anahtar Kelimeler:
TaksiTaksiciTaksiciye Saldırı
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