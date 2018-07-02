500 Yeni İtfaiye Eri Alınacak! Binlerce Kişi Başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için gerçekleştireceği sınava 11 bin 377 ön başvuru yapıldığı öğrenildi. Söz konusu sınav için başvuru yapan 11 bin 377 kişiden 984'ü sınava katıldı.

984 kişi ilk 500'e kalabilmek için bugün dayanıklılık sınavına girmeye başladı. İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılama amacıyla açılan sınava 11 ile 25 Haziran 2018 tarihleri arasında on binin üzerinde başvuru yapıldı. Ön başvuru işlemlerinden sonra evraklarını teslim eden, boy kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 adayın başvurusu kabul edilerek 10 bin 352 kişi elendi. Bu adaylarda KPSS puanına göre sıralandı ve 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

500 Kişinin seçilmesi için Bugün Yenikapı Etkinlik alanı'nda dayanıklılık ve yeterlilik sınavları gerçekleştirilmeye başlandı. 53 kişilik ilk grup tecrübeli itfaiyeciler tarafından hazırlanan parkurda koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi fiziki testlerden geçti.

Sınav süreci 26 Temmuz'da sona erecek.