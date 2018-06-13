500 Engelli Öğretmen Ataması Başvuruları Başladı

Devlet Personel Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 500 engelli öğretmen ataması için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılan resmi bilgilendirmede 2016 ile 2018 EKPSS'ye giren adaylar arasından farklı alanlarda 500 öğretmen adayı alımı için başvuru işlemlerinin 13 ile 20 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2016 ve 2018 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (EKPSS) giren adaylar arasından; farklı alanlarda toplam 500 öğretmen adayı alacaktır.



Bu kapsamda, 2018 engelli öğretmen alım başvuruları 13-20 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacaktır.



Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması aşağıda yer almaktadır.



Söz konusu açıklamanın tam metnine erişmek için tıklayınız.

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