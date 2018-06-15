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500 Bin Kişiye Asgari Ücretle İş Verilecek ! (İşte Detaylar)

500 bin üniversite öğrencisini iş sahibi yapacak programın ayrıntıları netleşmeye başladı. Şehirlerinde asgari ücretle iş imkanına kavuşan gençlerin sigortası da başlatılacak.

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500 Bin Kişiye Asgari Ücretle İş Verilecek ! (İşte Detaylar)

500 bin üniversite öğrencisini iş sahibi yapacak programın ayrıntıları netleşmeye başladı. Şehirlerinde asgari ücretle iş imkanına kavuşan gençlerin sigortası da başlatılacak.

15 Haziran 2018 Cuma 13:02
500 Bin Kişiye Asgari Ücretle İş Verilecek ! (İşte Detaylar)

500 bin üniversite öğrencisini iş sahibi yapacak programın ayrıntıları netleşmeye başladı. Şehirlerinde asgari ücretle iş imkanına kavuşan gençlerin sigortası da başlatılacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş imkanının ayrıntıları belli oldu. Sabah'da yer alan habere göre Gençler için Sosyal çalışma programı çerçevesinde 500 bin üniversiteli gence yaz döneminde çalışma fırsatı yaratılacak. Gençler şehirlerinin sosyal, coğrafi konumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak bir yandan cep harçlığı biriktirecek öte yandan da toplum yararına çalışacaklar.

Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. 7 milyon öğrencinin ilk sigortalılığı kamu yararına yapılan hizmetle başlamış olacak. İŞKUR vasıtasıyla gerçekleştirilecek projeye dair konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Hem gençlerin enerjisinden yararlanılacak hem de okul hayatlarına maddi olarak katkı sağlanacak" demişti.

Gençler okudukları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde İŞKUR tarafından düzenlenen programlara katılacak. Sigortaları 18 ile 25 aralığında başlamış olacak. Yine bulunduklarıu illerde açılacak kurslarda eğitmenlik yapma imkanına kavuşacak öğrencilerin, yaz ayları boyunca hem çalışıp aile bütçesine , hem iş hayatına uyum sağlamaları sağlanacak. İŞKUR yakında ilana çıkarak gençlerin başvurularını alacak. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.06.2018 13:11
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