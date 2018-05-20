50 Öğrenci için 6 Bin Başvuru

Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen veliler sıcak havada bekleyişini sürdürürken, kurada ismi okunanlar sevinç çığlıkları attı.ç Türkiye'nin en gözde okulları arasında yer alan Galatasaray İlkokulu'nun birinci sınıfına önümüzdeki eğitim öğretim yılında 50 öğrenci alınacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren 6 bin kişi bugün kura heyecanı yaşadı.

Beyoğlu İlçe Eğitim Müdürlüğü, Noter, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkilileri huzurunda bugün gerçekleştirilen kura için yüzlerce veli okul bahçesinde sıcak altında bekledi. Çocuğunun numarası ve ismi okunan veliler büyük sevinç yaşarken, velilerden Sezgi Tunç, "Ne söylenebilir ki? Çok istiyorduk, oldu Allah'a şok şükürler olsun. 18. sıradan çıktık, hala daha o numaraları duyduğuma emin olamıyorum ama çok şükür yani teyit etmeliyiz. 50 kişi alacaklar, bunun için 5 bin 939 kişi başvurdu. Yüzde 1'in altında bir şansla kazandık" dedi.

Bir başka veli, "Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Her şeyden önce çocuğumuzu ileride sınav hengamesinden kurtulmasının keyfini yaşıyoruz. 25. sıradan çıktık, 50 kişi başvurdu toplamda yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. Şüphesiz çok mutluyuz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA