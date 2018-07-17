5. YÖKDİL Sınavı İçin Başvuru ve Sınav Tarihi Belli Oldu

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5.YÖKDİL sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı ve sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. YÖK tarafından yapılan duyuruda sınav kimlerin katılacağı da açıklandı. İşte YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ile ilgili detaylar...