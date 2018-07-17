5. YÖKDİL Sınavı İçin Başvuru ve Sınav Tarihi Belli Oldu

5. YÖKDİL Sınavı Başvuruları Ne Zaman Alınacak?
Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.
5. YÖKDİL Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Beşinci YÖKDİL Sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.
5. YÖKDİL Sınavı Hangi Alanlarda ve Dillerde Yapılacak?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir. Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacaktır.
5. YÖKDİL Sınavına Kimler Katılabilecek?
5.YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.
İşte YÖK Tarafından Yapıılan duyuru;
5.YÖKDİL Sınavı Başvuruları (17.07.2018)
Beşinci YÖKDİL Sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gerçekleştirilecektir.
Sınav, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacaktır.
Beşinci YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.
KPSSCafe.com.tr | Ankara