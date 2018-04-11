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5 Yıldır Hizmetli Olarak Çalışıyordu Taşeron İşçi 'Sınavı Geçemedin' Denilerek İşsiz Bırakıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Taşeron kadro mülakat sürecinde 'Hizmetli' pozisyonunda olmasına rağmen sözlü sınavla elenen Mehmet Savaş işsiz kaldı.

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5 Yıldır Hizmetli Olarak Çalışıyordu Taşeron İşçi 'Sınavı Geçemedin' Denilerek İşsiz Bırakıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Taşeron kadro mülakat sürecinde 'Hizmetli' pozisyonunda olmasına rağmen sözlü sınavla elenen Mehmet Savaş işsiz kaldı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:11
5 Yıldır Hizmetli Olarak Çalışıyordu Taşeron İşçi 'Sınavı Geçemedin' Denilerek İşsiz Bırakıldı

Taşeron kadroda mülakattan elenenler haksızlık olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde taşeron kadro süreci sonlanmıştı. Fakat taşeronla ilgili haber merkezlerine çok fazla ihbar gelmeye devam ediyor.

5 Yıldır İstanbul Medeniyet Üniversitesinde taşeron hizmetli olarak görev yaptığını söyleyen Mehmet Savaş isimli vatandaş, mülakat sürecinde haksızlığa uğradığını, kendisi gibi taşeron olarak çalışan diğer kişilerin bir kaç dakikalık mülakatla geçirildiğini, kendisinin tüm soruları doğru yanıtlamasına rağmen elendiğini söylüyor. Konuyla ilgili konuşan Savaş , "Çok zor durumdayım benim gibi bir arkadaş daha var.Sorular hep yaptığım işlerle ilgiliydi Yaptığım işler hepsinide doğru cevapladım. Benim anladığım kadarıyla önceden gecirtilmeyecegim belirtilmisti.Pazartesi itibari ile çıkışımızı da sagladılar. 5 yıldır aynı kurumdaydım verilen her işi başarıyla yerine getirdim. Hakkımı arıyorum" dedi.

Güvenlik soruşturması gibi bir süreçte elenmediğinin altını çizen ve hizmetli olarak görev yaptığını hatırlatan Savaş, sınav sonuçlarına itiraz etmesine rağmen sonucun değişmediğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun "Herkese yaptığı işle ilgili soru sorulacak" sözünü hatırlatan Taşeron işçisi "Hakkımızı arıyoruz, lütfen devlet büyüklerimiz bizi görmezden gelmesinler" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.04.2018 21:16
Anahtar Kelimeler:
TaşeronTaşeron IşçiTaşeron Işçiler
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