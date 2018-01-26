5 Kişiyi Öldürmüşlerdi ! İfadeleri Kan Dondurdu '2 Erkeği Çıplak Gördük...'

Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepe Mahallesinde 20 Mart 2017 tarihinde Baran Aslan, Şenlik Mahallesinde 2 Haziran'da Serkan Kılıç, Yenimahalle'de Yılmaz Çetinkaya silahla vurularak katledildi.

Ankara emniyeti Cinayet büro'da görev yapan uzman dedektifler tarafından oluşturulan özel ekip, farklı tarih ve adreslerde işlenen cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi. Yenimahalle'de bir eve yapılan baskında Yiğit K.G, Ahmet A., Eren E.A. ve Murat K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler çapraz sorgularında söz konusu cinayetleri işlediklerini kabul ederken, iki kişiyi daha öldürdüklerini itiraf ettiler. Söz konusu kişilerin Çubuk'taki bir köy mezarlığına gömüldüğünü söylediler. Köy mezarlığında yapılan arama neticesine iki erkek cesedi bulundu.

Bunlardan birinin bıçakla diğerinin silahla katledildiği öğrenildi. İki erkekle ilgili hiç bir arama ya da kayıp kaydı bulunamadı. Polis tarafından gerçekleştirilen soruşturma işlemlerinde hayatını kaybedenlerden birisinin Battal Şentürk olduğu belirlenirken, diğerinin kimlik belirleme işlemleri sürüyor.

TANIMIYORDUK 'EŞCİNSEL' OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜK

Şüpheliler mezarlığa gömdükleri iki kişiyi tanımadıklarını, iş yerinde iki kişiyi çıplak görünce 'Gay' oldukları gerekçesiyle öldürdüklerini söylediler. Baran Aslan'ı gazinodaki bir tartışmadan, Serkan Kılıç'ı aralarındaki daha önceki bir husumetten, Yılmaz Çetinkaya'yı ise parktaki bir tartışma yüzünden öldürdüklerini söylediler. Şahısların evlerinde yapılan aramada 3 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

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