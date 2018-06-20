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5 Bin Liralık Borcu 3 Katına Çıkınca Polisten Yardım İstedi

Bodrum'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

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5 Bin Liralık Borcu 3 Katına Çıkınca Polisten Yardım İstedi

Bodrum'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:59
5 Bin Liralık Borcu 3 Katına Çıkınca Polisten Yardım İstedi

Bodrum'da tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.  Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde M.T. ve Z.K. isimli iki şahsın tefecilik yaptığı bilgisi alındı.

Araştırmalar sonucunda iki şahsın mağdur ettiği M.Ş. isimli kişiye ulaşıldı. M.Ş. polise verdiği ifadede şahıslardan 4 bin TL tutarında para aldığını, karşılığında 7. Bin 500 lira senet imzalandığını , daha sonra tekrar bin lira aldığını ve senet imzaladığını, 5 bin TL'nin 2.500 TL tutarındaki kısmını ödemesine rağmen şahısların kendisinden hala 15 bin lira istediğini öne sürdü. Mağdurun şüphelilere olan borcunu ödemesi için Gümbüt'teki bir çay bahçesinde buluşma ayarlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli izinleri alan polis ekipleri şahıslara suçüstü yapmak için belirlenen mekana yarım saat önce gidip masaya ses ve görüntü cihazı yerleştirdi. Şüphelilerle mağdurun buluşması sırasında şahısların mağdura bellerindeki tabancayı göstererek '15 bin lirayı ödemezsen sonun kötü olur' dedikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıları kıskıvrak yakaladı. Şahısların üstlerinde yapılan aramada bin lira, 1 adet silah, 1 adet 7 bin 500 liralık senet çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen tefeciler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
TefeTefeciler
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