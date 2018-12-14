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4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli olarak başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay olduğu bilgisine ulaşıldı.

4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli olarak başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay olduğu bilgisine ulaşıldı.

14 Aralık 2018 Cuma 08:27
4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli olarak başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4’ü albay 219 muvazzaf  asker hakkında gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gece 01:00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
ü albay asker gözaltı kararı
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