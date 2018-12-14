4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli olarak başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay olduğu bilgisine ulaşıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gece 01:00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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