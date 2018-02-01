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43 İlde Dev FETÖ Operasyonu Başladı: Yüzlerce Gözaltı

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Konya merkezli başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 43 İlde kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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43 İlde Dev FETÖ Operasyonu Başladı: Yüzlerce Gözaltı

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Konya merkezli başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 43 İlde kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 08:45
43 İlde Dev FETÖ Operasyonu Başladı: Yüzlerce Gözaltı
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Son dakika haberi: Konya merkezli dev FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılasnmasına mahrem imamlık yapan üyelere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Örgütün TSK'daki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararının verilmesinin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlemeye başladı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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