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400 Binin Üzerinde İmza Toplandı! Hangi Aday Kaç İmza Aldı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet PArtisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 bin imzayla katılmak için başvuru gerçekleştirdi.

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400 Binin Üzerinde İmza Toplandı! Hangi Aday Kaç İmza Aldı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet PArtisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 bin imzayla katılmak için başvuru gerçekleştirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:01
400 Binin Üzerinde İmza Toplandı! Hangi Aday Kaç İmza Aldı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet PArtisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 100 bin imzayla katılmak için başvuru gerçekleştirdi.

4 Mayıs 2018 tarihinden itibaren toplanan imza sayısı 450 bini geçerken, Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu'nun yeterli sayının üzerinde imza aldığı öğrenilirken, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz henüz istenen imzayı toplamış değil.  An İtibariyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 232 Bin 744 oy alırken, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu için 150 bin 134, Vatan Partisi Genel Başkanı için 65 bin 433 imza alındı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için toplanan imza sayısı 1205 oldu. Adaylar için imza verme süreci 9 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

YSK Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya hak kazanan adayların listesini 13 Mayıs 2018 tarihinde açıklayacak. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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