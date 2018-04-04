400 Bin Kişinin Beklediği Haber Geldi! Paralar 20 Nisan'a Kadar Hesapta

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6 ile 20 Nisan 2018 tarihleri arasında üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılacağını söyledi.

AK Partili Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada fındık üreticilerinin merakla beklediği destek ödemelerine ilişkin sürecin 20 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi. Gündoğdu, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir." dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da basın mensuplarına destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soydan, "1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak." dedi.

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