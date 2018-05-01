40 Yıllık Karısını Çekiçle Öldürdü 'Hiç Pişman Değilim'

Çorum'da dehşet! Çöplü Mahallesin'deki evlerinde 64 yaşındaki eşini başına çekiçle vurarak katleden ve daha sonra poolise teslim olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarının 'Eşinizi neden öldürdünüz, cinayetten dolayı pişman mısınız?' sorularına yanıt veren Ali B., yaptıklarından hiç pişman olmadığını söyledi. Zanlının emniyetteki sorgusunda 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, sık sık kavga ettiklerini, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını belirttiği öğrenildi. Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile eşi Hanife B., evlerinde geçtiğimiz gece henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi neticesinde Ali B., eşinin başına çekiçle vurarak ölümüne sebep olmuştu.

Çarşı Polis Merkezi Amirliğine gelerek teslim olan zanlının, cinayet itirafından sonra olay yerine giden yetkililer, 4 çocuk annesi Hanife B.'nin cansız bedenini yatak odasında bulmuştu.

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