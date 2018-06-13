'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bir son dakika açıklaması yaptı.

"Bu sefer bunların sonunu getirmek için kararlıyız" diyen Hulusi Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildiği hava harekatı ile bölgede 26 hedef savaş uçakları tarafından vurulmuş oldu. Başarılı hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Org. Hulusi Akar şu mesajları verdi:

15 Temmuz nedeniyle bazı sıkıntılarımız oldu, personel sayısı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadık fakat içimizden bu hainler temizlendikçe etkinliğimiz daha da arttı, daha da güçlendik.

DÖNÜŞ YOK:

Başta FETÖ olmak üzere PKK/ PYD/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle, bunun dışında ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok.

CEVABI VERDİK:

25 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadelenin yeni safhası büyük bir yoğunlukla başladı. Havada ve karada bu operasyonlar sürdürüldü, İkiyaka Dağları dahil bir sürü temizlik yapıldı. Bunun akabinde 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştık. Burada TSK'nın vatanını, milletini seven evlatları ve tüm milletimiz karşı koymak suretiyle bunun üstesinden geldik. Üniforma giyen hainlere gerekli cevabı verdik. Yargı gerekli cevabı vermeye devam ediyor.

YAPAMAZ DEDİLER

Fırat Kalkanı, FETÖ'nün darbe girişiminden bir ay sonra başladı. Birtakım zorluklara, sıkıntılara rağmen, hatta bazılarının 'Bu ordu artık harekat yapamaz' demelerine rağmen operasyonu büyük bir başarı ve kararlılıkla gerçekleştirdik.

4 MİLYON SURİYELİ GELEBİLİR:

İdlib'de rejim tarafından zaman zaman karadan ve havadan tehdit şeklinde bölgeye ateş edilmesi, buradaki sivil insanların zarar görmesi oradaki hayatı oldukça zorlaştırıyor. Çünkü bu insani yardım faaliyetlerini aksatıyor. Burada yaşayan 3.5-4 milyon insan bir şekilde buraları terk ettiği zaman da gidecekleri tek yer var, o da Türkiye.

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