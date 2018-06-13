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'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'

Kandil'e yönelik düzenlenen harekat devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na giderek Kuzey Irak'a yönelik hava harekatını takip etti. Orgeneral Akar, yaptığı açıklamada ordu içindeki FETÖ üyelerinin temizlenmesinin ardında daha da güçlendiklerini söyledi ve 4 milyon Suriyeli'nin daha Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

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'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'

Kandil'e yönelik düzenlenen harekat devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na giderek Kuzey Irak'a yönelik hava harekatını takip etti. Orgeneral Akar, yaptığı açıklamada ordu içindeki FETÖ üyelerinin temizlenmesinin ardında daha da güçlendiklerini söyledi ve 4 milyon Suriyeli'nin daha Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:30
'4 Milyon Suriyeli Daha Türkiye'ye Gelebilir'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bir son dakika açıklaması yaptı.

"Bu sefer bunların sonunu getirmek için kararlıyız" diyen Hulusi Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildiği hava harekatı ile bölgede 26 hedef savaş uçakları tarafından vurulmuş oldu. Başarılı hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Org. Hulusi Akar şu mesajları verdi:

15 Temmuz nedeniyle bazı sıkıntılarımız oldu, personel sayısı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadık fakat içimizden bu hainler temizlendikçe etkinliğimiz daha da arttı, daha da güçlendik.

DÖNÜŞ YOK:

Başta FETÖ olmak üzere PKK/ PYD/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle, bunun dışında ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok.

CEVABI VERDİK:

25 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadelenin yeni safhası büyük bir yoğunlukla başladı. Havada ve karada bu operasyonlar sürdürüldü, İkiyaka Dağları dahil bir sürü temizlik yapıldı. Bunun akabinde 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştık. Burada TSK'nın vatanını, milletini seven evlatları ve tüm milletimiz karşı koymak suretiyle bunun üstesinden geldik. Üniforma giyen hainlere gerekli cevabı verdik. Yargı gerekli cevabı vermeye devam ediyor.

YAPAMAZ DEDİLER

Fırat Kalkanı, FETÖ'nün darbe girişiminden bir ay sonra başladı. Birtakım zorluklara, sıkıntılara rağmen, hatta bazılarının 'Bu ordu artık harekat yapamaz' demelerine rağmen operasyonu büyük bir başarı ve kararlılıkla gerçekleştirdik.

4 MİLYON SURİYELİ GELEBİLİR:

İdlib'de rejim tarafından zaman zaman karadan ve havadan tehdit şeklinde bölgeye ateş edilmesi, buradaki sivil insanların zarar görmesi oradaki hayatı oldukça zorlaştırıyor. Çünkü bu insani yardım faaliyetlerini aksatıyor. Burada yaşayan 3.5-4 milyon insan bir şekilde buraları terk ettiği zaman da gidecekleri tek yer var, o da Türkiye.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaSuriyeliSuriye Son DakikaHaber
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XL 53 dakika önce

Eşşeği saldım çayıra....

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XL 59 dakika önce

Gelin -sanki babanızın evi.

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İşsiz üniversite li 48 dakika önce

Türkiyede ki ler yetmiyormuş gibi 4 milyon daha türkiye deki işsiz gençleri ne yapacaksınız bize de esad mı iş verecek akıl alır iş değil ya yeter artık bıktık bu süriyelilerden

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Boşver 34 dakika önce

Gelsinlerde biz nereye gidelim

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x ry 48 dakika önce

Gelin baba evi

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Suna 27 dakika önce

Ulan işsiziz açız siz ne anlarsınız fakirin halinden alıyorsunuz aylık milyarları Saraylarda keyif çatıyorsunuz buradaki hakkınız umrunuzda bile değil

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Merhamet azıcık merhamet etki merhamet bulasin 26 dakika önce

Biz ne zaman bu kadar zulümkar olduk biraz anlayış yahu. Kendi ana bacinizi koysaniza sevdiginiz insanları koysaniza bakalım o zaman ne yapıyorsunuz !!!

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Aaa 9 dakika önce

İstemiyoruz yeter artık türkiye önce kendi fikirlerinin karnını doyursun .bu kadar universite mezunumuz işsiz geziyor yeter artık istemiyoruz

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