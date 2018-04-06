4 Kişiyi Katleden Volkan Bayar Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi katleden öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 150'den fazla akademisyeni 'FETÖ'cü bunlar' diyerek ihbar eden kendisinin de FETÖ ile bağlantılı olduğuna yönelik bulgulara rastlandığı iddia edilen Volkan Bayar , dün 4 kişiyi katletmiş daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan’ı öldüren Volkan Bayar'ın üniversitedeki neredeyse tüm akademik personelin FETÖ'cü olduğunu söylediği bu yüzden defalarca şikayet edildiği, hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Eşi de kendisi gibi akademisyen olan Volkan Bayar'ın eşiyle de şiddetli geçimsizlik halinde olduğu, ruhsal problemler yaşadığı beliretildi.