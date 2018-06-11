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4 Haziran'da Fistanlı Terör Örgütü'nün Saldırısında Yaralanan Polisimiz Şehit Oldu

Hakkari'n in Şemdinli ilçesinde bölücü hainlerce 4 Haziran'da gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.

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4 Haziran'da Fistanlı Terör Örgütü'nün Saldırısında Yaralanan Polisimiz Şehit Oldu

Hakkari'n in Şemdinli ilçesinde bölücü hainlerce 4 Haziran'da gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 23:27
4 Haziran'da Fistanlı Terör Örgütü'nün Saldırısında Yaralanan Polisimiz Şehit Oldu

Hakkari'n in Şemdinli ilçesinde bölücü hainlerce 4 Haziran'da gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Polis Özel Harekat Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.

 Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü kahpeler tarafından 4 Haziran 2018 tarihinde karakola yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan kahraman polis özel harekat Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Ankara'da şehit oldu. Nişanlı olduğu öğrenilen kahraman şehidimizin 2 ay sonra evleneceği belirtildi. Hakkari Şemdinli'de 4 Haziran'da karakola yapılan roketli saldırı sonucunda ağır yaralanan Abdurrahman ve Raziye çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan Sinan Türkoğlu , 7 gündür yaşam mücadelesini sürdüğü Ankara Gata Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Kahramanmaraş elbistan'daki baba ocağına şehadet haberi bugün ulaştırıldı.

Ailenin yaşadığı evin çevresine Türk bayrakları asıldı. Türkoğlu'nun şehit olduğu haberini alan yakınlar eve akın etti. Şehidin, polis olan ağabeyi Mücahit ile aldıkları karar doğrultusunda 'Çirkin' olan soyadlarını 'Türkoğlu' olarak değiştirdiği bildirildi. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 23:37
Anahtar Kelimeler:
BölücüBölücü Terör örgütü
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