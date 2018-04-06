4 FETÖ Sanığı Duruşma Salonundan Firar Etti

Ara kararın açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen 4 fetullahçı terör sanığı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fetullahçı Teröristlerin hain darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edildi. Sanık savunmalarının alınmasından sonra Mahkeme Başkanı dava dosyasına giren yeni evrakları okudu.

Savcı mütalasının ardından ara karar açıklayan mahkeme tutuksuz sanıklar İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan ve Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün tutuklanmalarına karar verdi. Ara karar açıklandığı esnada duruşma salonundan kaçtığı belirlenen sanıklar Serkan ve Songül Hasdemir ile Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Davanın görülmesine 9 Nisan'da devam edilecek.